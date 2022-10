La Stampa: “Torino fuori dalla zona grigia con i ventenni”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi analizza la rosa del Torino e il relativo tema della bassa età media. Nell'ultima partita, vinta 1-2 in casa dell'Udinese, Juric ha infatti schierato una formazione iniziale molto giovane: 23,9 anni, la media degli undici titolari. Il futuro per il Toro può essere dunque roseo, la difesa è nelle mani di Zima, Schuurs e Buongiorno; le chiavi del centrocampo sono nelle mani di Ricci e in attacco ci si può affidare a Pellegri che sta vivendo un ottimo momento di forma. Dalla "zona grigia" citata da Juric dopo le scorse partite, il Torino può uscire con questa formazione che è la più giovane del campionato. Questo dato può far ben sperare tutta la società e deve segnare la svolta di Juric e della sua creatura.