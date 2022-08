La Stampa: “Torino, granata ottavi o undicesimi secondo le previsioni del Cies”

La Stampa riporta nell'edizione odierna le previsioni del Cies, rinomato Centro Internazionale di studi sportivi, basate su algoritmi che forniscono una proiezione sulla classifica dei 23 campionati europei. Secondo i dati il Torino finirebbe undicesimo: "La squadra di Juric chiuderebbe nella parte destra della classifica sorpassata dal Sassuolo, peggiorando anche il piazzamento della scorsa stagione. Se così fosse, direbbe addio ai sogni di un club partito senza obiettivi ufficiali, ma che dopo un avvio molto difficoltoso nel mercato sta lavorando per regalare all’allenatore una rosa che possa migliorare la decima piazza. E avvicinare le prime della classe". Ma, a quanto analizza La Stampa, i numeri possono essere più rosei: "Così, se si confrontano le ultime stime del Cies con quelle relative a dodici mesi fa, in verità l’Europa non è poi così lontana: anzi si è avvicinata. Infatti i granata, un anno fa, secondo questo studio sarebbero dovuti arrivare tredicesimi. La differenza allora l’ha fatta Juric, il vero valore aggiunto che potrebbe essere decisivo anche in questo campionato per stupire non solo gli analisti. Seguendo il trend, cioè immaginando una posizione finale reale migliore della previsione, i granata potrebbero salire sull’ottavo gradino, il più vicino ad un pass europeo".