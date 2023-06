La Stampa: “Torino interessato ad Amdouni: sarà monitorato agli Europei U21”

Nell'edizione odierna La Stampa fa il punto sulla strategia granata in vista dei prossimi Europei Under 21, tra giocatori granata da seguire da vicino e possibili profili da valutare in ottica mercato. Oltre a Popa, fresco arrivo in casa Torino, i granata monitorano con attenzione l'attaccante svizzero Zeki Amdouni del Basilea. "Ventisette gol nel suo fantastico 22/23 e tanti inseguitori: Torino compreso. Zeki Amdouni, 22enne del Basilea, continua a dire di non essere un centravanti, ma i numeri lo smentiscono ogni volta che mette piede in campo. Nell'ultima prova con la Svizzera dei grandi valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei ha realizzato una doppietta. E subito dopo ha preso il volo per Cluj dove con l'Under 21 giocherà un altro torneo, il Campionato Europeo di categoria".