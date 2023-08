La Stampa: “Torino, si punta Origi e per Soppy si può chiudere”

Nell'edizione odierna del quotidiano si torna a parlare di mercato e degli ultimi possibili colpi in casa granata, queste le parole del giornale: "I granata cercano un centravanti: sondaggio per Origi, L'ultima idea del direttore sportivo Vagnati. Belga, classe 1995, in carriera ha giocato 188 volte da centravanti ma ha anche ricoperto tutti i ruoli dell'attacco. Un profilo da novanta se si guarda il suo curriculum, un po' meno luccicante alla luce della su prima stagione di Serie A con il Milan: appena 2 gol e 1 assist in 27 partite, ma solo 10 giocate da titolare. L'unica problematica riguarda lo stipendio, il giocatore al Milan percepisce 4 milioni l'anno, ma vanno coinvolti i rossoneri per il pagamento dell'ingaggio. Però sarebbe l'unica spesa visto che il Milan è disposto alla cessione in prestito." Oltre a Origi il giornale continua a parlare di mercato, passando all'argomento difesa: "Il Toro vuole chiudere il puzzle in difesa, Soppy è il tassello che piace a Juric, quello che manca per completare il reparto, l'Atalanta ha aperto al prestito e manca il sì del giocatore. I granata comunque non hanno perso di vista neanche Niccolò Corrado, classe 2000 di proprietà dell'Inter, ma non ha mai giocato in Serie A e al Torino serve gente già pronta."