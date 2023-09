La Stampa: “Torino trascinato dall’uomo meno atteso”

L'edizione odierna de La Stampa commenta la prova di Radonjic contro la Salernitana e il suo periodo di forma: "Il miglior Radonjic di sempre è quello che trascina il Toro alla seconda vittoria consecutiva, una giornata da incorniciare per il bomber di Juric, che contro la Salernitana si ripete dopo il gol vittoria al Genoa. Per trovare Radonjic a segno due partite di fila bisogna tornare al 2019 e ancor più indietro per una doppietta. La Roma, suo prossimo avversario, è già un test di maturità per Maradonjic." Il quotidiano dedica anche un riquadro ai giovani granata a Superga: "Giornata speciale per i baby granata che si sono ritrovati a Superga per cominciare la nuova stagione. Tutti presenti, dalla Primavera alle nuove leve, alle squadre femminili."