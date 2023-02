La Stampa: “Torino-Udinese per cambiare la stagione”

"Il traguardo di stagione è lontano, ma, come capita spesso, i giochi per capire di quale colore sarà il campionato si fanno adesso. E, adesso, per il Toro è il momento di riconquistare il Grande Torino e di mettere una freccia che può profumare d’Europa": così La Stampa presenta la gara di domani, 5 febbraio, tra Torino e Udinese. La sfida di domani, infatti, permetterebbe ai granata - in caso di vittoria - di raggiungere il 7^ posto, e di andare ad un passo dalla Conference League. "Il Toro ha la missione di tenere aperta la propria stagione il più a lungo possibile e, per questo, cominciare a sorpassare l’Udinese sarebbe il migliore degli assist".