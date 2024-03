La Stampa: “Torna la coppia Sanabria-Zapata per sconfiggere l’Udinese”

Sabato in Friuli i granata per cercare la vittoria si affideranno alla coppia di sempre, Zapata-Sanabria. "Toro, torna la coppia Sanabria più Zapata per battere l'Udinese" è il titolo scelto da La Stampa. Il giornale spiega che il numero nove granata dopo il gran gol contro il Napoli è pronto per tornare al fianco del colombiano. A seguire le parole del quotidiano: "Il paraguayano dopo essersi sbloccato può giocare dal primo minuto con Duvan, il colombiano contro un'altra ex cerca la doppia cifra per il settimo anno in serie A" si legge sull'edizione locale del quotidiano.