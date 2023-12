La Stampa: “Toro, a Firenze un test per sbloccare Sanabria”

L'edizione odierna de La Stampa si è focalizzata sulla prossima trasferta del Torino. Per l'ultima partita dell'anno i granata affronteranno la Fiorentina, un match importantissimo contro un'avversaria di spessore, che si sta esprimendo ad alti livelli. In questo incontro sarà essenziale il contributo delle due punte, Zapata e Sanabria. Il paraguayano nell'ultimo periodo, nonostante le buone prestazioni, ha perso un po' il feeling con il gol. A seguire le parole del quotidiano: "Il futuro dei granata di Juric dipende dal reparto avanzato. Tanto più quest’anno dopo la svolta impressa dall’allenatore croato che ha giocato una vita con un’unica punta, ma dalla decima giornata ha deciso di cambiare uno dei suoi principi cardine per cercare di sbloccare i suoi. Zapata e Sanabria insieme è la strada che il Torino percorrerà fino al termine della stagione, a meno di grosse sorprese. Ma la scommessa di creare due nuovi gemelli del gol finora è vinta a metà, anche se esistono i presupposti per godersela tutta..."