La Stampa: “Toro, addio al capitano mancato”

A fare da contraltare all'arrivo in granata di Ilic c'è l'addio di Lukic, che ha accettato l'offerta del Fulham. Di questo si parla nelle pagine odierne de La Stampa: "Invece il Torino ha deciso e portato a termine una cessione che, però, è stato lo stesso Lukic ad invocare a suo tempo. Così andrà al Fulham, alla fine ha accettato l’offerta degli inglesi da 2.2 milioni, mentre 10 vanno alle casse granata un po’ da rimpinguare dopo i 16 spesi per Ilic. Una nuova sfida che l’ex del Partizan avrebbe immaginato un po’ diversa, visto che i londinesi arrivano da una promozione, ma sono settimi in Premier League. Il 26 enne serbo puntava un top club, si dovrà accontentare. Ieri ha salutato la squadra e i tifosi che si sono palesati al Filadelfia e oggi è atteso a Londra per le visite mediche e la firma con il suo nuovo club".