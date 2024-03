La Stampa: “Toro, adesso preoccupa Djidji”

Koffi Djidji fa preoccupare Juric. Il difensore granata è stato costretto ad uscire anzitempo dalla sfida con il Napoli a causa di un dolore al ginocchio: "Oggi c’è un’ecografia supplementare per chiarire il quadro clinico del difensore, uscito dalla sfida con il Napoli al 76’ per un fastidio al ginocchio sinistro. Dai primi esami effettuati non tira una bella aria dalle parti del francese, che rischia di essersi fatto seriamente male, forse ai tendini. E, a questo punto della stagione, rischia di averla finita in anticipo, o quasi. Tra poche ore la verità."