La Stampa: “Toro, al lavoro per Vlasic e Malinovskyi”

Il Torino si prepara per l’inizio della prossima stagione - primo impegno ufficiale lunedì 14 agosto in Coppa Italia - e per farlo al meglio dovrà consegnare a Juric le pedine mancanti del gioco: la società granata, infatti, è attiva sul mercato per quanto riguarda gli innesti sulla trequarti. “Vlasic e Malinovskyi, l’indispensabile di Juric e uno che ha tutte le caratteristiche per diventarlo. Due innesti che possono arrivare nello stesso momento. L’allenatore - scrive La Stampa - li vuole entrambi per risolvere una volta per tutte i problemi là davanti: soluzioni per segnare e anche per mettere i compagni nelle condizioni più adatte per farlo”. Per il croato, la distanza col Toro sembra sempre meno, mentre per il giocatore ucraino si sta trattando con l’Olympique Marsiglia.