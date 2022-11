La Stampa: “Toro, al Mondiale i rebus riscatto”

Sono 5 i calciatori del Torino impegnati nel Mondiale in Qatar, competizione le cui prestazioni potrebbero pesare molto sul loro destino in granata. La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, fa il punto sulla situazione contrattuale e di mercato di tutti e 5. Si legge: "Vlasic, arrivato in estate dal West Ham in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Permanenza oppure addio a fine stagione, gli indizi sul suo destino si scrivono adesso. Un bel Mondiale potrebbe spingere i granata ad acquistare a titolo definitivo un giocatore che un anno fa valeva il doppio. Radonjic, invece, pare blindato da un patto che prevede l’obbligo di acquisto a 2 milioni dal Marsiglia. Tanti dubbi invece per Lukic e Milinkovic-Savic, entrambi con il contratto in scadenza nel 2024. E poi c'è Rodriguez, diventato il capitano granata, è al bivio, trascinato da un rapporto di lavoro da rinegoziare".