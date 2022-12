Corriere Torino: “Toro, al via la campagna in Spagna. Per Juric arriva Moschella”

"L’avventura in Spagna del Torino di Juric è iniziata ieri sera, con l’arrivo a San Pedro del Pinatar (comunità autonoma di Murcia) - esordisce il Corriere Torino nell'edizione odierna - I granata sono attesi da una full immersion di 10 giorni che servirà a Ivan Juric per gettare le basi di quello che può essere un tentativo di avvicinare le zone europee della classifica (a gennaio 5 match tutti contro squadre oggi dietro al Toro). Il ritiro spagnolo permetterà di lavorare in un alto contesto qualitativo e in un clima temperato che potrebbe aiutare a ridurre il rischio di infortuni. Il Toro ha già pagato dazio in questi giorni, con le lesioni muscolari che hanno fermato prima Singo (bicipite femorale) e poi Linetty (ileopsoas gamba sinistra)". In Spagna saranno presenti anche alcuni ragazzi della Primavera. Tra gli infortunati sono partiti Singo, Aina e Schuurs; al momento non sono in Spagna Linetty e Vojvoda per un'indisposizione, ma sono attesi dal resto del gruppo. Poi sarà la volta dei Nazionali, che si aggregheranno dopo un periodo di riposo. In Spagna anche Ivan Moschella, nuovo collaboratore tecnico di Juric con il quale aveva già lavorato a Crotone.