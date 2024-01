La Stampa: “Toro alla ricerca di un mancino, Conté prima scelta dopo Doig”

"Il mercato granata aspetta la sfida con il Genoa per capire quale direzione prendere" scrive La Stampa nell'edizione odierna, concentrandosi sulla priorità esterno mancino. La prima scelta è Josh Doig del Verona, come dimostra anche la presenza dell'intermediario dello scozzese al Grande Torino e i colloqui con Vagnati, ma il club granata valuta anche alternative. La Stampa svela l'alternativa dei granata: "Abdu Conté, esterno classe 1998 di nazionalità portoghese che gioca in Francia con il Troyes". Bisognerà nel mentre valutare anche le uscite. Conclude il quotidiano: "Il pezzo grosso è Radonjic. Sul fantasista ci sono Monza, Salernitana e Verona e ha chiesto informazioni anche una squadra di MLS, il San José Earthquakes.Il Cagliari ha fatto una sondaggio per Linetty, che ha appena rinnovato il contratto: il Torino vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione. saranno probabilmente Seck e N’Guessan. Il primo è tra Verona e Palermo, per il secondo invece è praticamente fatto il suo passaggio alla Ternana"