La Stampa: “Toro, allarme Fila”

"Il caso delle 'vele' del Filadelfia è definitivamente esploso dopo il tentativo fallito di cercare una mediazione tra la Fondazione e il consorzio di imprese che hanno impiegato mezzi e materiali per tirarle su" scrive il quotidiano. "E' stata accertata la causa del malfunzionamento che ha reso enormi rettangoli di plastica ben presto inutilizzabili e pericolosi per le case limitrofe: erano troppo grossi. Ed è stata anche già trovata la soluzione, un traversino da mettere a metà di ogni cornice. Ma chi paga? È questo il nodo e sarà il tribunale a scioglierlo visto che c’è una causa in corso tra il costruttore e la Fondazione per stabilire le responsabilità" continua il quotidiano. Intervenuto ai microfoni de La Stampa, il presidente della Fondazione Filadelfia Luca Asvisio ha detto: "La costruzione dell’area relax e mensa saranno completate