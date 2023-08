La Stampa: “Toro, assalto Tottenham e Manchester United per Schuurs”

"C’è un mercato in uscita, imprevedibile ma a volte irrinunciabile, che continua a tenere sulle spine il Toro, nonostante il tentativo di costruire un bunker" scrive La Stampa nell'edizione odierna, dedicando un approfondimento al futuro di Perr Schuurs, che continua a far gol in Premier League. Prosegue il quotidiano: "L’ex dell’Ajax costa 40 milioni, una cifra che si possono permettere solo in Inghilterra. Il Crystal Palace ci ha provato ad inizio luglio senza soddisfare la richiesta del Torino, adesso la lotta sembra riservata alle prime della classe: pericolosa". L'ultima pretendente è il Manchester United, in cerca del sostituto di Maguire: "Schuurs è l’ultima tentazione dei Red Devils. L’ha chiesto l’allenatore, anche lui olandese, Ten Hag, che l’ha già avuto ad Amsterdam. Il granata, però, è anche osservato dal Tottenham".