La Stampa: “Toro, attacco a secco in trasferta”

"Il prossimo passo: sbloccare l’attacco anche in trasferta. Al Filadelfia il Torino ha lavorato tanto sugli ultimi passaggi e le conclusioni per confermare i progressi di una squadra che contro l’Atalanta è sbocciata grazie ai gol di Zapata e Sanabria" si legge sul quotidiano. Il Torino in trasferta segna poco, ma contro il Frosinone avrà un ritrovato Zapata: "Il Frosinone è la squadra che lo ispira di più, visto che finora l'ha punito con 5 gol in 3 match. Il colombiano ha scritto l’incredibile media di una rete ogni 38’ grazie al poker siglato nel 2019, l’unico della sua esperienza italiana" scrive il quotidiano.