La Stampa: “Toro, attacco mai così in crisi”

"A secco da quattro giornate. Non serve aspettare la fine del turno di campionato per certificare la crisi di un attacco nel quale si specchia il momento del Torino, reduce da un punto nelle ultime quattro partite - si legge su La Stampa - . La prima, vera situazione di criticità dopo due anni e mezzo di gestione Juric parte proprio dalla difficoltà che ha la squadra negli ultimi trenta metri di campo. Là dove si concretizzano gli sforzi, i granata evaporano. Così la possibilità di un tiro pulito diventa un’impresa. E i risultati latitano. Dopo la notte in bianco contro la Lazio, sono arrivate quelle con Verona, Juventus ed Inter e per trovare una striscia così negativa bisogna ritornare a febbraio/marzo del 2014".