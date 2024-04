La Stampa: “Toro, Bellanova e la partita speciale”

L'edizione odierna de La Stampa pone il focus su Raoul Bellanova. Il giocatore nella prossima partita affronterà la sua ex-squadra, l'Inter. A seguire le parole del quotidiano: "Un incontro speciale. Non è passato neanche un anno da quando Raoul Bellanova ha lasciato l’Inter, ma sembra trascorso un secolo. Quel ragazzo che l’anno scorso non riusciva a trovare spazio tra le frecce nerazzurre in pochi mesi è diventato il calciatore del Torino più utilizzato in stagione..."