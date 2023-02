La Stampa: “Toro, centrocampo rivoluzionato: idea Adopo per sfidare il Milan”

Dopo averlo già castigato in Coppa Italia, questa sera a San Siro potrebbe toccare di nuovo a Michel Adopo contro il Milan, come riportato nell'edizione odierna de La Stampa: "Vede San Siro e gli si illuminano gli occhi. Un mese dopo può essere di nuovo arrivato il momento di Michel Adopo, l’ex ragazzo della Primavera del Torino che in questa stagione - la sua prima vera in Serie A, ma l’ultima in granata se non arriverà il rinnovo del contratto - sta sgomitando per mettersi in mostra. E, pur non rappresentando una prima scelta, finora ci è sempre riuscito nelle (poche) occasioni che gli ha concesso Juric: carpe diem. 221’ minuti gli sono bastati e avanzati per firmare il primo gol al Toro scegliendo, tra l’altro, uno degli stadi più importanti dove i granata si giocavano un traguardo altrettanto speciale: gli ottavi di Coppa Italia. Nella notte magica di Milano è stato l’eroe per caso dell’impresa contro la squadra di Pioli".