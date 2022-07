La Stampa: “Toro, chiusa la trattativa per Maggiore. Raggiungerà Juric”

"Il Torino ha definito - scrive La Stampa - la trattativa per un ragazzo che potrebbe diventare, in futuro, una bella sorpresa": Giulio Maggiore, capitano dello Spezia, si unirà ai granata di Ivan Juric per la prossima stagione, 2022/2023. Dopo il via di Cairo Maggiore diventerà un giocatore granata fino al 2026 in cambio di una cifra intorno ai 6 milioni di euro più alcuni bonus nel caso di una rivendita. "Maggiore sarà il terzo innesto dopo Bayeye e Radonjic. Se diventerà il nuovo Mandragora lo dirà il tempo, sulla carta sostituirà proprio il play finito alla Fiorentina. Un altro acquisto nel solco dell’energia green per il Torino che continua la filosofia di ringiovanimento del gruppo". Tra oggi e domani, giovedì 14 luglio, il giocatore potrebbe svolgere le visite mediche e aggregarsi al ritiro in Austria, pronto a inserirsi in squadra.