La Stampa: “Toro, con la Cremonese occhio di riguardo a Quagliata e Valeri”

"Un assaggio di campionato e di mercato - esordisce La Stampa nell'edizione odierna, in riferimento all'amichevole tra Torino e Cremonese in programma oggi, alle 14.30 - È l’occasione per confermare le buone sensazioni respirate in Spagna e cominciare a inquadrare la squadra che giocherà alla ripresa del torneo contro il Verona. Ma anche per capire meglio come poter migliorare il gruppo". Nella squadra di Alvini un paio di volti potrebbero suscitare l'interesse dei granata di Ivan Juric. Li svela il quotidiano: "Sono Giacomo Quagliata, terzino sinistro di 22 anni prodotto del vivaio della Pro Vercelli, ed Emanuele Valeri (24) che con il compagno divide la stessa zona di campo. Due nomi scritti nelle prime righe di una lunga lista per rinforzare le fasce dove il sogno si chiama Juranovic, uno dei croati ad essersi messo più in luce ai Mondiali. Gioca nel Celtic, ma su di lui adesso c’è la fila".