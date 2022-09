La Stampa: “Toro, contro il Sassuolo fantasia e libertà”

Il ritorno sulla panchina granata di Ivan Juric coincide con una gara nella quale mettere alla prova la squadra che fino ad oggi sta facendo un buonissimo inizio di stagione: questa sera alle 20:45 si giocherà Torino-Sassuolo. Due sono le parole all'ordine del giorno, e racchiudono tutta la trequarti granata lasciata nelle mani di Radonjic e Vlasic: "Fantasia e libertà: Radonjic e Vlasic hanno le chiavi per coltivare le ambizioni granata", scrive La Stampa. Ciò che serve contro il Sassuolo è ritrovare il gol - "Il Toro crea, ma segna poco in rapporto alla quantità di azioni pericolose fatte vedere" - e un'eventuale vittoria porterebbe i granata a raggiungere quota 13 in sole 7 partite di campionato. Non succedeva dal 2015/2016 sotto la guida di Ventura. Un inizio di stagione degno del lavoro che Ivan Juric ha svolto per tutto l'anno scorso e durante quest'estate: "L’allenatore croato dopo sei giornate di campionato può già presentare una squadra con idee e identità precise sfruttando una semina cominciata più di un anno fa".