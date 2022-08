La Stampa: “Toro, contro la Lazio obiettivo primi 3 punti in casa”

"Il primo Toro da campionato sotto lo sguardo del Grande Torino ha l’occasione - scrive La Stampa - di dare un calcio ad una lunga serie di partite giocate bene, ma senza mai il bottino pieno": ecco, infatti, che l'obiettivo dei granata questo pomeriggio, 20 agosto, saranno i primi 3 punti casalinghi, e contro una big. Il prato verde del Grande Torino, dunque, sarà il palco di un grande spettacolo: una Lazio che arriva determinata e migliorata sotto tutti gli aspetti, e i granata che potranno dare spazio ai nuovi arrivati in squadra - Vlasic potrebbe partire dal 1' e Schuurs è già tra i giocatori in panchina. A centrocampo tornerà ad esserci Lukic, scusatosi con i compagni e il tecnico dopo il comportamento avuto alla vigilia della sfida con il Monza, ma la fascia da capitano sarà al braccio di Rodriguez - il difensore granata sarà, dunque, capitano per la seconda volta consecutiva in questa nuova stagione.