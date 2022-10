La Stampa: “Toro, Coppa Italia per scuotersi. Occasione per Pellegri e Seck”

Il Torino si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia in un gara secca casalinga contro il Cittadella. Una sfida che potrebbe essere anche l'occasione per molti granata di mettersi in mostra, e che potrebbe essere utile alle punte per ritrovare il feeling con il gol. Queste le parole de La Stampa a proposito: "La sfida al Cittadella è una prova che per qualcuno sarà un giro di riscaldamento e per qualcun altro un test d’ingresso. Nel primo gruppo scalpita Ricci, mentre nel secondo ci sono Pellegri (che può sfruttare l’infortunio di Sanabria per farsi vedere) Singo (che ha perso il posto da titolarissimo), Ilkhan, Seck e Karamoh".