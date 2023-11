La Stampa: “Toro davanti al bivio, febbre a 90°”

"Trovarsi di fronte ad un bivio è come dire ogni partita è una finale - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Negare che il duello contro il Sassuolo, con il Monza all’orizzonte prima della sosta del campionato, sia un crocevia dall’importanza fondamentale per il Toro e il suo tecnico sarebbe raccontare una realtà diversa". Il Sassuolo è quindi il primo crocevia, a cui Juric arriva con fiducia e con qualche dubbio di formazione. Scrive in merito il quotidiano: "Zapata o Pellegri al fiancio di Sanabria o nessuno dei due? I dubbi di formazione ruotano attorno alla condizione imperfetta dei due centravanti di ruolo: Zapata va gestito, Pellegri ha scongiurato il rischio di fermarsi per un problema fisico solo due mattine fa. E allora? La sensazione è che, alla fine, vedremo una staffetta tra i due".