La Stampa: “Toro, difesa da ritoccare: pronto uno tra Lovato e Masina”

L'edizione odierna de La Stampa analizza i problemi difensivi del Torino in vista del prossimo match e sceglie come titolo: "Toro, difesa da ritoccare: pronto all'impiego uno tra Lovato e Masina" . L'infortunio di Buongiorno impone al tecnico granata Ivan Juric di rivedere l'assetto del reparto difensivo del Torino. Contro la prossima avversaria le possibilità sono tre: Sazonov, che da subentrato a Cagliari ha fatto molto bene, ma attenzione alla suggestione Lovato, appena arrivato proprio dai campani. Infine si può pensare anche a Masina, che può giocare sia come esterno sinistro, che come terzo di difesa.