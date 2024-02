La Stampa: “Toro, domenica perfetta. Punti recuperati a Lazio, Fiorentina e Napoli”

Sulle pagine de La Stampa quest'oggi viene analizzato l'ultimo turno di Serie A che è stato molto benevolo per il Torino. I granata hanno infatti aperto la 25^ giornata con la vittoria per 2-0 contro il Lecce venerdì alle ore 19. La fortuna per Juric è stata che molte delle concorrenti non sono riuscite a vincere e quindi il Toro ha così accorciato in classifica avvicinandosi alla zona Europa. Il Napoli non è andato un 1-1 casalingo contro il Genoa (punto conquistato al 90' con il gol di Ngonge), anche la Fiorentina ha pareggiato 1-1 sul campo dell'Empoli di Davide Nicola mentre la Lazio ha perso in casa 1-2 contro il Bologna. In questo modo il Torino ha recuperato due punti sui partenopei e sulla viola e addirittura tre sui biancocelesti. Contro la formazione di Maurizio Sarri si giocherà poi giovedì sera uno scontro diretto molto pesante nella corsa alle posizioni europee, in caso di vittoria il Toro agguanterebbe il settimo posto.