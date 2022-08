La Stampa: “Toro, dopo Denayer si vira su Schuurs”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo aver definito l'arrivo di Miranchuk, Ilkhan e Lazaro, il Toro è alla ricerca di un difensore che prenda il posto di Bremer. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Denayer per ora è stato messo in ghiaccio. "L’ultima idea - scrive il quotidiano -, forte, da qualche tempo porta ad Amsterdam dove gioca un giovane molto interessante che si chiama Perr Schuurs. Vagnati si è mosso di persona per trattare con l’Ajax e convincere l’ex dell’Under 21 olandese". Sul giocatore però è forte anche l'interesse della Fiorentina: l'Ajax chiede 15 milioni.