La Stampa: “Toro, Dragowski è l’ultima idea per blindare i pali di Juric”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi fa il punto sul mercato del Torino. Il nome nuovo per la porta granata è quello di Bartłomiej Drągowski, estremo difensore della Fiorentina. Il polacco ha solamente un altro anno di contratto e per questo il suo costo si aggira sui 4-5 milioni di euro. Il Torino ha bisogno di un portiere affidabile dopo i problemi avuti nel campionato scorso con l'alternanza tra Berisha e Milinkovic-Savic. Quest'ultimo piace anche alla Fiorentina e per questa ragione le due società potrebbero trovarsi per parlare di entrambi i profili.