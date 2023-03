La Stampa: “Toro, due mesi per raggiungere l’obiettivo Europa”

"Con una vetta già assegnata e una lotta per non retrocedere sempre più cristallizzata - scrive La Stampa - è nel mezzo della classifica il campionato che si deve ancora decidere: il meno scontato, il più avvincente": ecco che il Torino di Ivan Juric è ancora in piena lotta per un posto in zona Europa. E per cercare di raggiungerlo, mancano solo più due mesi, in cui il Toro dovrà dare il tutto per tutto: "L’Europa per i granata passa dallo stadio di casa che dovrà tornare a far sentire il fattore campo dopo l’invasione subita dai tifosi del Napoli: lì il Toro gioca tre dei quattro scontri diretti", a partire dalla Roma l'8 aprile. Una fine di stagione, dunque, che per il Toro potrebbe rappresentare soltanto l'inizio di un qualcosa di più grande.