La Stampa: “Toro e Lazio trattano per Ricci”

"Uno di fronte all’altro, sul tavolo il nome di Samuele Ricci - si legge sul quotidiano - . Presidente e allenatore della Lazio, Lotito e Sarri, stanno cercando l’intesa su un mercato che non decolla e l’intesa, o meglio, la pace può essere siglata, in parte, proprio sul profilo del nuovo regista con il profilo del 21enne granata. L’incontro Lotito-Sarri è andato in scena l’altra notte e ha prodotto l’effetto di spingere il patron biancoceleste verso il secondo vertice con il Toro: la Lazio può arrivare a 20 milioni più bonus, il club di Urbano Cairo resiste - la richiesta è superiore ai 25 senza bonus -, la trattativa è destinata a rimanere in campo per un po’, i colloqui ad approfondirsi già in queste ore".