La Stampa: “Toro e l’Europa, sfida da due punti a partita”

La Stampa analizza nell'edizione odierna il percorso del Toro per raggiungere l'obiettivo europeo. Scrive il quotidiano: "La zona Europa c’è, la corsa è aperta, ma eventuali nuove frenate potrebbero chiudere il discorso prima del tempo". Nelle ultime cinque stagioni il settimo posto è stato raggiunto intorno a quota 60 punti: "Tradotto: a Zapata e soci non resta che correre inserendo la marcia più alta possibile a cominciare dal viaggio nella Capitale perché per brindare al traguardo più atteso servirà un cammino da due punti di media a partita fino al 26 maggio". Conclude La Stampa: "L’Europa chiama, il Toro deve rispondere senza ulteriori scivoloni, seppur immeritati come quello di qualche ora fa. La tappa Capitale ha il suo peso".