La Stampa: “Toro, emergenza centrocampo”

"L’appuntamento fisso del lunedì ormai è con la risonanza magnetica: non c’è una volta in cui, da questo punto di vista, i granata possano stare tranquilli. La preoccupazione stavolta è per Ilic, che contro la Fiorentina è uscito dal campo in lacrime dopo appena 9’in seguito ad un contrasto di gioco con Biraghi" scrive il quotidiano. Il centrocampista serbo potrebbe aver rimediato un problema al collaterale e senza dubbio non ci sarà venerdì sera con il Napoli: per Juric è emergenza in mezzo al campo. Oltre ad Ilic infatti non ci sarà Ricci (squalificato) ed è in forte dubbio Tameze, che per un fastidio muscolare al bicipite femorale destro ha già saltato le ultime gare di campionato.