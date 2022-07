La Stampa: “Toro, entro il 12 agosto le vele devono essere rimosse”

Una questione che ormai va avanti da settimane: le "vele", ovvero i teloni affissi allo stadio Filadelfia per non far vedere al pubblico il lavoro della squadra di Ivan Juric, devono essere rimosse obbligatoriamente entro il 12 agosto, su decisione della Commissione di Vigilanza del Comune. "Negli ultimi giorni, approfittando del fatto che il Torino si trova in Austria per preparare la nuova stagione - scrive La Stampa - si stanno testando nuove vele, quelle che dovrebbero sostituire le attuali, una volta rimosse. Requisito fondamentale: dovranno essere in grado di essere arrotolate e srotolate all’occorrenza. Durante gli allenamenti eviteranno che qualche curioso osservi il lavoro dell’allenatore, quando invece la squadra non sarà in campo saranno rimosse". Un'operazione che deve essere svolta velocemente, considerando che il 6 agosto il Torino inizierà la nuova stagione. La Fondazione Filadelfia nei prossimi giorni si riunirà per un CdA, e da lì ne scaturirà la decisione definitiva: il Torino ha già imposto che durante gli allenamenti le vele ci siano necessariamente.