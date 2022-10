La Stampa: “Toro, entusiasmo per fare bene nelle prossime gare”

In casa Toro si festeggia anche dopo il triplice fischio di Abisso: si è battuto il Milan, una big, che era uno degli obiettivi di stagione di Ivan Juric e della squadra. Dimostrare di potersela giocare fino all'ultimo, senza mai mollare e portare a casa il risultato è stato tutto ciò che si è visto ieri in Torino-Milan: i rossoneri erano annientati, quasi non sono riusciti a creare un gioco. Djidji e Miranchuk hanno lasciato il segno, e se anche Pietro Pellegri non ha giocato, la sua partita è stata più che buona, e lo conferma Juric nel post partita, come riporta La Stampa: "È la terza partita di fila che gioca bene, ha appena iniziato, lasciamolo crescere con calma".