La Stampa: “Toro, Europa in 2 stadi”

"Maradona e Bentegodi: l’Europa del Torino passa da lì. Si gioca in due stadi la trentaseiesima giornata della squadra di Juric. Perché quando mancano tre tappe al traguardo bisogna sperare nelle disavventure altrui per rimettersi in gioco - si legge - . E, nonostante un mese da incubo, esiste ancora una possibilità per Buongiorno e compagni di rientrare nella partita che vale le coppe del prossimo anno. E per l'allenatore di andarsene con qualcosa di concreto tra le mani".