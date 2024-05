La Stampa: “Toro-Europa: si può fare”

"C’è un momento in cui la storia del campionato decide di girare per il verso giusto. Il momento, per il Toro, è cominciato domenica scorsa a Verona ed è passato attraverso il pari del Napoli a Firenze, il successo dell’Atalanta a Lecce e lo show granata di ieri sera contro il Milan" scrive il quotidiano che poi spiega come l'Europa sia ancora possibile per i granata: "Adesso, servirà vincere a Bergamo - i nerazzurri sono già in Champions - e, da noni in classifica, tifare Fiorentina nella finale di Atene in Conference League in agenda tra dieci giorni".