La Stampa: “Toro, Gagliardini il primo della lista; Barath la scommessa”

In casa Torino tiene sempre banco la questione relativa al mercato, con un reparto in particolare, la mediana, che necessita di rinforzi. Di questo si parla nell'edizione odierna de La Stampa: "Per alzare il livello, Juric chiede una mediana più folta e più a misura del suo gioco, per non barcamenarsi come ha fatto più volte in stagione. [...] Dai big alle giovani speranze, c’è un sacco pieno di idee pronte a trasformarsi in realtà. In quest’ultimo gruppo sta emergendo un nome nuovo, si tratta di Peter Barath un giovane del Debrecen su cui investire e scommettere. [...] Gagliardini anche per esperienza è il preferito, ma va in scadenza a giugno e non sarà semplice convincere un ragazzo di 28 anni che cerca di rilanciarsi".