La Stampa: “Toro, garanzia Vanja”

Altro clean sheet raccolto da Vanja Milinkovic-Savic nel match contro il Lecce. Dopo un inizio complicato, il serbo ha risposto bene. Si tratta della dodicesima porta involata, dietro solo a Sommer. Scrive la Stampa: "Una bella rivincita per il portiere che, nonostante ciò, continua a portarsi dietro qualche critica: intanto ha derubricato gli errori dei primi anni in imperfezioni. Anche per il club granata, che dopo averlo utilizzato con il contagocce e prestato a più riprese in giro per fargli fare quell’esperienza che non ha accumulato da ragazzo - Spal, Ascoli, Standard Liegi: tentativi andati tutti a vuoto -, ha deciso nel 2021 di puntare forte su di lui. Da quando c’è Juric è diventato il numero uno della porta, nonostante una partenza piena di difficoltà".