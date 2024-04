La Stampa: “Toro, il mese di Buongiorno”

"All’ora di pranzo, domani, ci sarà uno stadio, e un popolo nerazzurro, in festa: l’Inter campione d’Italia da lunedì scorso scenderà in campo per prendersi la gloria - si legge - . Ma, all’ora di pranzo, domani, ci sarà anche una squadra, il Toro, che di partecipare alla festa non ha alcuna intenzione: i granata si presenteranno sul terreno da gioco per dare ancora un senso alla rincorsa per l’Europa. L’Inter brinda, il Toro spera e, là in mezzo, Alessandro Buongiorno avrà gli occhi addosso di una società che lo segue da tempo e che potrebbe preparare l’offerta per aggiudicarsene gli anticipi e la personalità fin dalla prossima stagione. Il ragazzo simbolo granata piace ai nerazzurri, e non solo".