La Stampa: “Toro, il piacere del bel gioco e del gol”

Il Torino riscopre il piacere del bel gioco e del gol. Così titola la Stampa nella sua edizione odierna per celebrare l'importante vittoria del Torino contro il Napoli del grande ex Walter Mazzarri, ormai irriconoscibili e lontani parenti del Napoli visto nella scorsa annata: "Per il resto solo Toro. Che passa a due minuti dal riposo: punizione da sinistra di Ilic, Zapata sporca la palla e Sanabria gira a rete. Abortisce sul nascere la mossa napoletana della difesa a tre: Mazzocchi entra a inizio ripresa, e dopo 4 minuti si fa buttare fuori per un fallaccio senza senso ai danni di Lazaro. Arrivano quindi i gol di Vlasic (rasoterra secco dal limite dell’area) e Buongiorno (colpo di testa da azione di calcio d’angolo), oltre a un palo di Sanabria".