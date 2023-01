La Stampa: “Toro-Ilic c’è la fumata bianca”

Ilic sceglie il Torino. "Si chiude, così, una piccola, ma estenuante, storia di mercato. Una chiusura con i botti per un Toro che, adesso, potrà alzare l’asticella della qualità e delle ambizioni. A beffare il Marsiglia, club in gioco con i granata per il destino di Ilic, è stata la volontà del 21enne serbo convinto dalla possibilità di ritrovare a Torino chi lo ha cresciuto e valorizzato, Ivan Juric" scrive il quotidiano. Nell'operazione potrebbe rientrare anche Isak Hien: se lo svedese dovesse accettare la nuova destinazione, l'investimento del club granata sfiorerebbe i 20 milioni di euro per due giocatori.