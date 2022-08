La Stampa: “Toro in corsa per Kluivert e Shomurodov”

Il Torino cerca rinforzi per il reparto offensivo e per la trequarti e, nelle ultime ore, come riporta La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano, sono due i profili valutati dalla società granata, ovvero quelli di Justin Kluivert e di Eldor Shomurodov. Si legge: "Justin Kluivert è l’ultima idea di un club che cerca almeno due innesti da collocare nella zona offensiva. La sua avventura in giallorosso è giunta quasi al termine visto che tra un anno gli scade il contratto e non ci sono previsioni di rinnovo. Così il Toro, a caccia di profili con queste caratteristiche, ha cominciato a parlare sia con la Roma sia con l’entourage del calciatore, ma il Fulham è al momento in vantaggio perché si è mosso prima. Il Toro segue anche Eldor Shomurodov, che piace anche a Bologna e Wolverhampton: partirà, ma solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto".