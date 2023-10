La Stampa: “Toro in emergenza, cantiere aperto in difesa. Zapata, bomber solo”

L'edizione odierna de La Stampa analizza la situazione del Toro in vista del derby: "Juric dopo solo 7 giornate di campionato è condizionato dagli infortuni. L'ultima tegola su Sazonov, sostituto di Buongiorno. Zima non è ancora al top della forma, Tameze deve fare il jolly. La difesa era l'unica certezza, ora è un reparto da inventare. Sempre in ottica derby il Torino apre le porte del Filadelfia, vi aspettiamo alle 11:15, questo il messaggio del club, che spera in un grande abbraccio per caricare a dovere la squadra a pochi giorni dalla super sfida alla Juventus." Il giornale si esprime anche sul bomber Duvan Zapata: "I granata faticano a costruire azioni offensive e tirano poco in porta, 1 gol segnato infatti nelle ultime 3 partite. Il Toro non aiuta Zapata e il bomber rimane solo."