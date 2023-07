La Stampa: “Toro, Juric chiede un contributo di gol ai tre centrali”

"Questione di centimetri. In mezzo alla difesa, il Toro ne ha tanti - si legge sul quotidiano - : 194 Buongiorno, 191 Schuurs, 190 Zima. Centimetri chiamano gol, almeno così dovrebbe, potrebbe, essere per un tecnico, Ivan Juric, in cerca di arricchire il bottino delle ultime due stagioni: a Pinzolo, c’è una parte, piccola, ma significativa del lavoro quotidiano dedicato al tema. Spingersi oltre il proprio confine di metà campo è arte che il capitano granata Buongiorno conosce e che sta affinando da quando, soprattutto dal nuovo anno, gli è capitata, spesso, l’occasione: prima c’era da seguire l’attaccante in ogni zolla di campo, poi è nata l’opzione di affondare sulla fascia senza mandare in tilt gli equilibri del gruppo".