La Stampa: “Toro, Juric ridisegna il mercato”

Il mercato di gennaio è alle porte e in casa Torino si iniziano a fare i primi conti. Alcuni giocatori lasceranno Torino, chi perché ormai fuori dal progetto tecnico, chi perché ha collezionato un minutaggio risicato. La Stampa parla proprio delle manovre di mercato del club granata: "Pellegri non si tocca. Gli indiziati a questo punto sono gli altri del reparto offensivo. Il più famoso è Radonjic, che nonostante il ritorno in campo contro l’Udinese sembra destinato alla cessione. A Firenze ha fatto di nuovo panchina, Juric gli ha preferito nei minuti finali Seck, peraltro anche lui in uscita. L’ex del Marsiglia è l’unico che ha riscosso un vero interesse: c’è un contatto con il Monza, piace a Palladino. Anche Karamoh potrebbe partire: è passato dagli applausi della scorsa stagione che gli sono valsi il rinnovo del contratto, al semi anonimato di questa".