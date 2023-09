La Stampa: “Toro, la carica della curva Maratona: domani a Salerno”

Grande successo per la festa della curva Maratona organizzata come ogni anno ad inizio stagione all’Hiroshima Mon Amour: tra i presenti, anche Ivan Juric e Urbano Cairo, che si sono goduti la passione dei tifosi granata. Per la sfida con la Salernitana di domani, 18 settembre, i granata potranno fare affidamento su una tifoseria che è sempre presente e che li sostiene in qualsiasi situazione. “Juric è uno del popolo e in mezzo al popolo sta bene: si rilassa e si ricarica”, scrive La Stampa.