La Stampa: “Toro, la corsa continua”

"Cose da Toro. Come vincere una partita in rimonta nel finale, dopo una prestazione ai limiti dell'indecente, con due gol segnati in sei minuti - al termine di un digiuno di 447' - da un ragazzo debuttante e da un'eterna promessa che non esultava da un anno - si legge - . Savva e Pellegri regalano ai granata tre punti che profumano di speranza, visto che la strada per l'Europa si riapre (agganciata la Fiorentina a quota 50 e il Napoli ottavo è a un solo punto) quando il viaggio sembrava ormai finito".