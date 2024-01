La Stampa: “Toro, la difesa non prende gol. Un bunker che vale l’Europa”

Il quotidiano La Stampa analizza le recenti prestazioni della difesa del Torino che nelle ultime dieci partite (ovvero da quando Juric ha cambiato modulo) è diventata difficilmente superabile. Il Toro è infatti la quarta squadra in Serie A per minor numero di reti concesse. Al primo posto c'è l'Inter con 9, segue poi la Juventus con 12, sul gradino più basso del podio c'è il Bologna con 16 e poi troviamo i granata a quota 18. Ivan Juric può quindi puntare all'Europa e a scalare la classifica grazie a questa sua difesa che continua ad essere protagonista con delle grandi prestazioni. Un'altra statistica che può far felici i tifosi è quella relativa al numero di reti inviolate: il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic è infatti riuscito a non subire gol in ben 9 partite del girone d'andata appena concluso. La crescita del reparto difensivo è anche certificato dai numeri migliorati dopo il cambio di modulo. Prima del passaggio al nuovo 3-5-2 infatti i granata avevano concesso 12 gol in 9 gare (uno ogni 67,5 minuti) in seguito invece la media è scesa con soli 6 gol subiti in 10 match (uno ogni 150 minuti).